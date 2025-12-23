Aguascalientes Recibe Premio Internacional por sus Acciones Para Combatir el Cambio Climático

La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) de Aguascalientes fue reconocida a nivel internacional al recibir el Premio ICLEI 2025 a Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, un galardón que destaca a los gobiernos que están tomando acción frente al cambio climático.

Aguascalientes obtuvo el premio en la categoría Gobierno Local Ambicioso frente al Cambio Climático, gracias al Programa Sello de Bajo Carbono, una iniciativa impulsada por la SSMAA para que empresas y el Gobierno trabajen juntos a favor del planeta.

Este programa ha promovido el uso de tecnologías limpias, el ahorro de energía y proyectos de compensación ambiental en áreas naturales protegidas con impacto real y medible, más de 125 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) reducidas, evitadas o compensadas.

Este reconocimiento demuestra que, en el Gigante de México, sí se pueden lograr grandes cambios cuando el Gobierno y el sector privado suman esfuerzos. Los beneficios ya se sienten en un aire más limpio y un futuro más sustentable para todos.

Las categorías del Premio ICLEI 2025 fueron: Gobierno Local Ambicioso en el Uso de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Gobierno Local Ambicioso frente al Cambio Climático; Gobierno Local con Soluciones Basadas en la Biodiversidad; Gobierno Local con Desarrollo Circular y Manejo Integral de Residuos Sólidos; Gobierno Local Resiliente; Gobierno Local Inteligente en Movilidad Sustentable; Gobierno Local con Mejor Gestión del Agua, y Gobierno Local Ambicioso en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.