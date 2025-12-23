Estrategia de Promoción Global Consolida Nuevas Inversiones Para Aguascalientes

Se Posiciona el Estado en Mercados Globales Clave: Esaú Garza

Se llevaron a cabo 17 giras internacionales en nueve países de América, Europa y Asia.

Aguascalientes cerró 2025 con un balance económico positivo, resultado de una estrategia sin precedentes de promoción internacional orientada a atraer inversiones y posicionar al estado en mercados globales clave, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega.

Detalló que, como parte de esta visión, se realizaron 17 giras y misiones comerciales en países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, España, Italia, India y Singapur, con el objetivo de mostrar el potencial productivo, industrial y logístico de la entidad.

El secretario destacó que esta intensa agenda internacional permitió fortalecer la presencia de Aguascalientes en el exterior, consolidar alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, tanto para las empresas locales como para los productos Hecho en Aguascalientes. Estas acciones derivaron en la confirmación de 29 nuevos proyectos de inversión, que en conjunto superan los 15 mil millones de pesos, reflejo de la confianza que inversionistas nacionales e internacionales mantienen en el estado.

Subrayó que Aguascalientes cuenta con sólidas ventajas competitivas que lo posicionan como uno de los mejores destinos del país para invertir, crecer e innovar, gracias a su infraestructura de vanguardia, un ecosistema industrial robusto, talento humano altamente calificado y políticas públicas que brindan certeza y confianza a los inversionistas.

Finalmente, Esaú Garza de Vega precisó que durante estas giras se llevaron a cabo 286 actividades especializadas, entre reuniones ejecutivas, encuentros diplomáticos, seminarios de inversión, foros empresariales, sesiones de networking y citas de negocio, enfocadas en promover las fortalezas del estado y detonar nuevos proyectos productivos.