Cercanía y Gestión, Sello de las Posadas que Concluyen con Éxito en la Capital

Con un balance positivo y un mensaje de unidad familiar, el Ayuntamiento de Zacatecas dio por finalizada la jornada de más de 70 posadas navideñas que recorrieron desde la comunidad más alejada hasta la colonia más céntrica del municipio.

Durante estas celebraciones multitudinarias, los asistentes disfrutaron de espectáculos en vivo, shows de payasos, cantos tradicionales y la entrega de juguetes. Con una visión de cercanía, el presidente municipal Miguel Varela se hizo acompañar por su equipo de trabajo para escuchar y atender personalmente las necesidades de la gente en cada punto visitado.

La organización de estas festividades estuvo a cargo primordialmente del Sistema Municipal DIF de la Capital, encabezado por su presidenta honorífica, Karla Estrada.

Durante los recorridos, Estrada destacó que la calidez y la atención directa son el sello distintivo de la administración de su esposo, el alcalde Miguel Varela, quien ha instruido priorizar el diálogo de frente con la ciudadanía y dar seguimiento resolutivo a cada petición.

En cuanto a los apoyos entregados, la administración municipal reportó la distribución de más de 20 mil bolos para niñas y niños, así como más de 12 mil pollos frescos para las familias.

Estos beneficios fueron posibles gracias a un convenio gestionado por el presidente Miguel Varela, quien dejó claro que, a pesar de las limitaciones de recursos que pueda enfrentar el municipio, el poder de gestión y la alianza con la iniciativa privada permiten beneficiar directamente a los hogares de Zacatecas.

Con el cierre de esta temporada de posadas, el Ayuntamiento de Zacatecas y la familia del alcalde Miguel Varela reafirman que la unión familiar y la presencia en territorio son pilares fundamentales para lograr mejores resultados en su administración.