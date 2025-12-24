El Problema del Campo no se Resolverá con Iniciativas Legislativas: Carlos Puente

Indispensable, una Política Pública Integral, Plantea

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal Carlos Puente Salas afirmó que la crisis que enfrenta el campo zacatecano no puede atenderse únicamente desde la presentación de iniciativas legislativas, sino que requiere una política pública integral, acompañada de organización productiva entre productores zacatecanos.

Señaló que los problemas que viven los productores locales no son aislados, sino parte de una dinámica nacional que también afecta a otras entidades, como Sinaloa, particularmente en cultivos estratégicos como el maíz. El legislador del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que los productores de Zacatecas han sido históricamente golpeados por condiciones desiguales de mercado, lo que provoca que sus productos se vendan a precios bajos, sin que exista una estrategia clara para protegerlos de las 􀃀uctuaciones o de la falta de planeación.

En ese sentido, consideró indispensable revisar qué se produce, cuánto se produce y bajo qué esquemas de organización, a fin de evitar que el campo siga siendo vulnerable ante decisiones externas.

Puente Salas subrayó que uno de los grandes pendientes es la falta de valor agregado a los productos del campo zacatecano; ejemplo de ello es el frijol, cultivo emblemático del estado.

Cuestionó por qué Zacatecas, siendo uno de los principales productores, termina recibiendo los precios más bajos, cuando existe la posibilidad de transformar el producto mediante procesos como limpieza, selección, empaque, comercialización directa e incluso industrialización.

El diputado sostuvo que avanzar hacia esquemas de industrialización y transformación agroalimentaria permitiría que los productores no dependan únicamente de la venta de materia prima, sino que accedan a mejores márgenes de ganancia. Incluso planteó la posibilidad de desarrollar procesos más avanzados, como el enlatado o la comercialización con marca propia, lo que fortalecería la economía rural y generaría empleos en las regiones productivas.

Asimismo, reconoció que el fortalecimiento del campo no puede darse de manera aislada, sino que debe formar parte de un proyecto de desarrollo integral para Zacatecas, en el que se atiendan temas que beneficien a los pequeños y medianos productores.