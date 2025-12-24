Investigación Busca Transformar la Comprensión y Atención de la Violencia de Género en Preparatorias

Se Plantea una Aproximación Plural al Fenómeno

Los hallazgos servirán para diseñar estrategias educativas y políticas que reconozcan la violencia de género como un problema social y estructural.

Con el propósito de contribuir a la comprensión y prevención de la violencia de género desde las instituciones educativas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se desarrolla el proyecto de investigación “Género, violencias y convivencia escolar en la educación media superior. Una aproximación plural”, encabezado por la doctora Guadalupe Ruiz Cuéllar, profesora investigadora del Departamento de Educación.

Esta iniciativa busca examinar las percepciones y experiencias de estudiantes de nivel medio superior en torno a las distintas formas de violencia hacia las mujeres, así como identificar si a través de la convivencia escolar, se promueve una cultura de respeto e igualdad en torno a las estudiantes.

La investigación parte del reconocimiento de que la violencia de género no se limita a manifestaciones extremas como la física o sexual, sino que también se expresa en formas cotidianas y normalizadas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. A través del análisis de las percepciones que tienen las y los jóvenes sobre estas problemáticas, se pretende identificar las violencias más comunes dentro y fuera del entorno escolar, así como los mecanismos de convivencia que podrían contribuir a enfrentarlas de manera sensible y efectiva.

El proyecto surge como resultado de dos vertientes de trabajo que la académica ha desarrollado en los últimos años: por un lado, la dirección de una tesis doctoral enfocada en la mediación lectora como herramienta de sensibilización frente a las violencias hacia las mujeres; y por otro, la labor colaborativa dentro del cuerpo académico “Instituciones y actores de la educación”, de la cual la doctora Ruiz Cuéllar forma parte. De esta sinergia se plantea una aproximación plural al fenómeno, que conjuga miradas provenientes de la psicología, la sociología, la antropología y la educación para comprender su complejidad desde diferentes ángulos.

De acuerdo con la investigadora, el estudio ha permitido constatar que, entre las y los jóvenes, existe aún una limitada comprensión sobre la amplitud de las violencias que viven las mujeres, especialmente aquellas que se presentan de manera sutil o simbólica. En este sentido, se busca visibilizar expresiones como la violencia psicológica, económica o digital, así como las microagresiones que, al ser percibidas como naturales, perpetúan estructuras de desigualdad y dominación.

Además de identificar las perspectivas del alumnado, el proyecto también pretende analizar el papel que desempeñan docentes y autoridades escolares en la detección, atención y prevención de estas problemáticas. Si bien muchas instituciones cuentan con reglamentos o protocolos para la convivencia y la atención de la violencia de género, la investigación apunta a que aún es necesario fortalecer la sensibilidad, la formación y la capacidad de respuesta de las comunidades educativas.

La doctora Ruiz Cuéllar destacó que los resultados de esta investigación podrán servir como base para el diseño de estrategias formativas y políticas educativas más integrales, que reconozcan la violencia de género como un problema estructural y social, no limitado a las aulas. Al ampliar la conciencia sobre la diversidad de manifestaciones de violencia, se busca promover una transformación en las relaciones escolares y sociales, orientada hacia la empatía, el respeto y la equidad.

El proyecto, que se encuentra en su primer año de desarrollo y tiene una duración de dos años, prevé presentar sus primeros resultados a mediados del próximo año. Estos se compartirán con las instituciones participantes a través de informes, presentaciones y materiales de divulgación.