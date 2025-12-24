Navidad Sustentable: una Opción de Celebración Amigable con el Medio Ambiente

Prácticas Arraigadas Pueden ser muy Nocivas

El sobreconsumo, uso de fuegos artificiales, fogatas y desperdicio de alimentos son factores que propician el aumento de contaminación en época navideña

Por Anashely Fernanda Elizondo Corres

En diciembre de 2024 el ayuntamiento de Guadalajara anunció un aumento de por lo menos 20 por ciento en la cantidad de residuos generados en casas tapatías durante la época decembrina, superando la cifra de mil 800 toneladas diarias que se generan fuera de esta temporada vacacional.

Diferentes prácticas sociales y culturales arraigadas a la época navideña, así como los cambios de temperatura, generan diversos factores que propician diferentes tipos de contaminación (atmosférica, hídrica, del suelo, acústica, visual, etcétera), así lo comentó la doctora Martha Georgina Orozco Medina, adscrita al Departamento de Ciencias Ambientales y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG.

“La quema de basura y otros rituales que tienen que ver con la quema de objetos o creación de fogatas, fuegos artificiales, la inversión térmica, la desmedida generación de residuos como papel, el uso de desechables y otros plásticos, así como la compra de productos de poco uso, son algunos factores que propician el aumento de la contaminación en la temporada decembrina”, agregó la investigadora.

Entre los contaminantes mayor identificados en esta temporada figuran: monóxido de azufre, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles que con la temperatura y la inversión térmica son más complicados de eliminar del ambiente, provocando que sean más respirables para los seres humanos, generando diversas enfermedades respiratorias que afecta principalmente a adultos mayores, infancias y personas con asma.

Para frenar este fenómeno, la experta sugirió reducir sobre todo el consumo de plásticos, evitar cualquier actividad que afecte la calidad del aire o del agua, invertir en regalos o productos duraderos que eviten el uso de pilas u otros reactivos tóxicos para el ambiente y evitar el sobreconsumo.

“No necesariamente se tienen que comprar más y más cosas, sino que también podemos obsequiar momentos de convivencia; obsequiar experiencias y no objetos de consumo, sobre todo aquellos productos que son prácticamente de poco uso porque se convierten después en basura. Podemos tratar de optimizar los regalos que vamos a hacer esta Navidad, tratando de ser más sustentables en términos de seleccionar lo que pueda ser más duradero y no desechable”, agregó.

Todas y cada una de las prácticas sustentables mencionadas, además de algunas otras que se pueden incorporar, tales como el reciclaje, el reuso y la reducción de basura, favorecen no sólo nuestra salud física, sino también la salud del medio ambiente, al generar un mundo mejor para las futuras generaciones, subrayó Orozco Medina.

A estas acciones, la especialista sumó: preferir la iluminación led, reutilizar el árbol de navidad o adquirir pinos que pueden ser plantados y no luego desechados; optar por comida local, de productos frescos y de temporada; usar envases reutilizables, optar por tarjetas digitales y hacer donaciones para optimizar y no desechar los productos que tenemos dentro de nuestro hogar.

“Además de aquellas pequeñas prácticas que harán nuestra Navidad más sustentable, podemos incorporar en nuestro calendario de adviento alguna práctica natural; plantar un árbol, alguna reparación que represente desperdicio de agua o de luz, evitar el sobreconsumo de gas, promover el uso del transporte público y la movilidad no motorizada, así como hacer listas muy bien pensadas para compras inteligentes”, dijo.