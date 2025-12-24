No hay Pagos Retroactivos en la Pensión Para Personas con Discapacidad: Rosales

“Las Reglas son Claras”, Asevera

Por Miguel Alvarado Valle

La delegada de Programas para el Bienestar en Zacatecas, Adilene Rosales Romero, aclaró la situación que motivó la protesta de madres y padres de niñas y niños con discapacidad del municipio de Fresnillo, quienes la mañana del pasado viernes tomaron las instalaciones de la delegación para exigir el pago de presuntos retroactivos de la pensión, luego de señalar que durante nueve meses no recibieron el apoyo económico.

En su explicación, la funcionaria subrayó que las reglas de operación de la Pensión para Personas con Discapacidad son claras y no contemplan pagos retroactivos. Precisó que las madres manifestantes ya recibieron a mediados de mes su tarjeta del Banco del Bienestar y que, con ello, su pago bimestral quedó regularizado, por lo que actualmente se encuentran al corriente como el resto de la derechohabiencia.

Rosales Romero señaló que, si bien las madres solicitan un pago correspondiente a meses anteriores, la delegación no tiene facultades para resolver una petición de esa naturaleza, ya que el programa no contempla retroactividad.

“En realidad, es un tema que se tiene que ver entre instituciones, no forzosamente el SAT; puede ser la Secretaría de Bienestar, obviamente con la venia de la Secretaría Hacienda. Depende de muchos asuntos lo de las pensiones para personas con discapacidad, pero sí es importante para la delegación dejar claro que las pensiones no tienen un pago retroactivo”.

La delegada ejemplificó que, de permitirse pagos retroactivos, se abriría un escenario financieramente inviable, ya que habría que cubrir atrasos a personas adultas mayores u otros beneficiarios que, por distintas razones, tardan en recoger su tarjeta o se encuentran fuera de su lugar de residencia.

Reiteró que el pago inicia formalmente cuando el beneficiario recibe su plástico y queda constancia fotográfica de su entrega. Respecto a los señalamientos de que en reuniones previas se les habría prometido un retroactivo e incluso de que una persona ya lo recibió, explicó que existen situaciones distintas entre los derechohabientes.

Indicó que algunas personas pasaron de métodos de pago anteriores, como las llamadas “estampillas”, a la tarjeta bancaria; otras son nuevas beneficiarias o realizaron cambios de plástico, lo que genera confusión sobre los periodos cubiertos.

En ese contexto, puntualizó que el caso de la señora Verónica es distinto, ya que ella sí contaba con la pensión desde la creación del programa en 2021, a diferencia del resto, que se incorporó en momentos posteriores. Finalmente, Rosales Romero afirmó que, en términos generales, no existe adeudo con las personas que se manifestaron, ya que todas recibieron su bimestre correspondiente y continuarán recibiéndolo de manera regular.