Nombra Carlos Peña a Enlace del Onmpri con Migrantes Zacatecanos

Antes de partir hacia los Estados Unidos, donde radica, la secretaria de Asuntos Migratorios del CEN del PRI, Sara Treto Carlos, acompañó al presidente estatal del tricolor, Carlos Peña Badillo, en la entrega del nombramiento a Jessica Flores Rodríguez, también residente de la Unión Americana, como Enlace de Asuntos Migratorios.

Jessica Flores Rodríguez estará en contacto permanente con la dirigencia de este Partido pero, fundamentalmente, con la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri), diputada Isadora Santivañez Ríos, para resolver en conjunto la gestoría normal entre connacionales, particularmente los temas de violencia de género y de violencia política en razón de género.

Al respecto el presidente estatal del PRI comprometió su apoyo a este nuevo Enlace, que significa un respaldo para las relaciones con los paisanos que trabajan y viven en los Estados Unidos y que dejan aquí a sus familias, prácticamente en la indefensión.

Para ayudarlos, orientarlos y acompañarlos en todo tipo de gestiones el PRI siempre tendrá disposición para apoyarlos. Esa es la esencia de este Enlace de Asuntos Migratorios, destacó el presidente Carlos Peña.

Por su parte la secretaria de Asuntos Migratorios del CEN, Sarita Treto, expuso que a través de Jessica Flores se establecerá un contacto permanente entre connacionales para ayudarles a resolver sus diversas problemáticas, que van desde envío de recursos, trámite de visas, servicios médicos y, por supuesto, tener una participación en la vida pública y política de Zacatecas, su tierra de origen, a dónde casi todos quieren regresar.

Para finalizar, la presidenta del Onmpri Zacatecas, Isadora Santivañez Ríos señaló que la secretaria de Asuntos Migratorios del CEN y su Enlace, Jessica Flores, siempre contarán con atención y respaldo, tanto en la dirigencia del Partido como en el Organismo Nacional de Mujeres Priístas.