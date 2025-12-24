Ulises Mejía: Gracias por su Cariño y Confianza

A unas horas de celebrarse la Nochebuena y la Navidad, el diputado federal Ulises Mejía Haro expresó su agradecimiento a la ciudadanía zacatecana por el cariño, la confianza y el respaldo que han brindado a su labor legislativa.

Este mensaje lo hizo en el marco de la asamblea informativa número 317, realizada en la comunidad de Benito Juárez, en la capital del estado.

Ulises Mejía Haro explicó que estas asambleas forman parte de su gira permanente por Zacatecas, en la cual ha informado a la ciudadanía sobre los programas del Gobierno de México, así como sobre las iniciativas de ley y acciones legislativas que ha impulsado desde la Cámara de Diputados.

Destacó que estas reuniones no son sólo una cifra, sino espacios de diálogo, escucha y cercanía con la gente, lo que ha permitido fortalecer el trabajo en territorio y mantener una comunicación directa con comunidades, colonias y municipios del estado.

El legislador federal reafirmó que continuará recorriendo Zacatecas, manteniéndose cercano a la gente y trabajando con compromiso y responsabilidad, reiterando su convicción de que “el trabajo todo lo vence”.