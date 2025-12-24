Patrulla Navideña Ofrece Traslados Gratuitos Este 24 y 31 de Diciembre

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) pondrá en marcha el Programa “Patrulla Navideña”, un servicio de traslado gratuito para las familias y personas que, durante las noches del 24 y 31 de diciembre, no encuentren un taxi para regresar a casa.

El titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, informó que esta estrategia, que se ha implementado con éxito en años anteriores, busca proteger la integridad de la ciudadanía y evitar riesgos durante las festividades. A partir de las 22:00 horas y hasta la madrugada, policías estatales brindarán viajes seguros a quienes lo necesiten, especialmente a las personas que hayan salido a convivir y deseen volver con tranquilidad a su domicilio.

Las unidades de la SSPE, en coordinación con la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad y el Centro Estatal de Prevención, realizarán recorridos en rutas predeterminadas sobre las avenidas Convención de 1914, Aguascalientes, Siglo XXI y Poliducto.

Las personas interesadas únicamente deberán acercarse a las patrullas que se encuentren en servicio, ya que los oficiales tienen la instrucción de trasladarlas hasta los domicilios que les indiquen. Las patrullas participantes estarán debidamente identificadas con el letrero “Traslado gratuito”.

De manera especial, el secretario hizo un llamado a quienes no estén en condiciones de conducir, a solicitar el apoyo de la Policía para evitar accidentes y proteger su vida y la de terceros. El servicio puede solicitarse directamente al número de emergencias 911 y contempla no sólo el traslado seguro del usuario hasta su hogar, sino el resguardo de su vehículo.