“¡Qué va, Mijo!”: la Campaña que Promueve la Prevención y el uso Responsable del 911

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad y el uso responsable de los servicios de emergencia, la Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado (Secovog) lanzó la campaña “¡Qué va, mijo!”.

La campaña tiene como protagonista al payaso Kuik, quien se convierte en un aliado para promover mensajes de prevención y concientización de manera cercana y accesible para la población.

Uno de los ejes fundamentales de esta iniciativa es fomentar el uso responsable del número de emergencias 911, orientando a la ciudadanía para identificar qué situaciones representan una emergencia real y cuáles no. El uso adecuado de este servicio permite una atención oportuna y evita la saturación de los cuerpos de emergencia.

Asimismo, la campaña refuerza medidas preventivas clave para proteger a las familias y reducir riesgos en el hogar. Entre ellas, se recuerda evitar el uso de braseros, anafres o fogones dentro de casa, ya que pueden provocar intoxicaciones graves. En caso de utilizar calentadores de gas o eléctricos, es indispensable verificar que se encuentren en buen estado, colocarlos lejos de cortinas, muebles y materiales inflamables y evitar su uso en espacios cerrados sin ventilación.

En materia eléctrica, se recomienda no realizar conexiones improvisadas ni sobrecargar los contactos. El uso de extensiones y reguladores en buen estado contribuye a prevenir cortocircuitos e incendios. De igual forma, se exhorta a no utilizar fuegos artificiales, debido al alto riesgo de quemaduras, incendios y lesiones permanentes.

Para quienes tienen previsto viajar, se hace un llamado a revisar previamente frenos, luces y el estado de las llantas, a fin de garantizar traslados seguros. Finalmente, se enfatiza la importancia de vigilar en todo momento a niñas y niños, asegurando que permanezcan bajo la supervisión constante de una persona adulta.