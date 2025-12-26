Controlan Quemazón en Francisco I. Madero

Sin Heridos

La mañana de ayer se registró un incendio en la comunidad Francisco I. Madero, perteneciente a Zacatecas Capital, el cual alcanzó un depósito de llantas y afectó varias toneladas de pastura.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, la oportuna intervención del personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Zacatecas, con el apoyo de pipas de la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, permitió controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades municipales destacaron que la rápida respuesta evitó que el incendio se propagara a zonas habitacionales cercanas, además de que se realizaron labores de enfriamiento para descartar riesgos posteriores.

El Ayuntamiento de Zacatecas reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en esta temporada, ya que las condiciones de sequedad y acumulación de materiales in􀃀amables pueden derivar en emergencias de gran magnitud