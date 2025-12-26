“El Pretexto es la Lectura; la Meta, Crear Comunidad”

Leer no Sólo Forma Lectores, Sino Ciudadanos Capaces de Imaginar Futuros más Justos.

Para el maestro, fomentar la lectura en jóvenes universitarios es sembrar “territorios de paz” desde las aulas.

En el marco de la Primera Jornada de Activación y Fomento a la Lectura “Leer para narrar la paz”, la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió la visita del maestro Raúl Humberto Lara Quevedo, coordinador de la Red Mexicana de Universidades Lectoras (RMUL) y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien impartió el taller “¡Abra Palabra! La lectura como herramienta de paz”.

El maestro destacó la capacidad de la lectura para abrir caminos de reflexión y construir entornos más empáticos, especialmente dentro de las universidades públicas. Subrayó que trabajar con estudiantes de educación media superior y superior es apostar por territorios de paz, pues desde las aulas se forman las personas que habrán de replicar modelos de convivencia más justos y solidarios.

“La literatura funciona como una estrategia muy sutil para abordar temas que no verbalizamos cotidianamente: las masculinidades, la inclusión o la violencia de género”, compartió el académico, al destacar el poder de los textos narrativos para provocar conversación, cuestionamiento y cambio social.

Para Lara Quevedo, la lectura no sólo es un ejercicio intelectual, sino una forma de conciencia. Explicó que “si cambiamos las lecturas, cambiamos el contexto”, ya que los contenidos que consumimos modelan la manera en que entendemos el mundo, la empatía y las relaciones humanas. “Las lecturas que elegimos nos programan en el actuar público”, afirmó; “cambiar las lecturas es cambiar el enfoque”.

En este sentido, invitó a reconocer el papel de las universidades en la formación de profesionales sensibles a las problemáticas sociales. “Sensibilizar a nuestros estudiantes, por ejemplo, en el área de la salud, para que vean a las personas como personas y no como números, garantiza la reconstrucción del tejido social”, señaló.

Sobre su taller ¡Abra Palabra!, el maestro explicó que se trata de una propuesta única en el país, que utiliza la lectura como estrategia de intervención ante la violencia. Desde su experiencia en el diseño de modelos de atención a generadores y receptores de violencia, enfatizó que el cambio no puede ocurrir sin empatía: “Si no trabajamos con empatía desde un vínculo humano, la violencia se replica y escala. La lectura es el pretexto para dialogar, generar confianza y propiciar encuentros”.

Finalmente, el académico celebró la vocación lectora de la comunidad universitaria de la UAA, destacando que la lectura puede ser el punto de partida para crear nidos de confianza y comunidades solidarias. “El pretexto es la lectura; la meta, crear comunidad”, dijo.

Con intervenciones como esta, la Universidad Autónoma de Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar espacios de diálogo y formación humanista, convencida de que leer también es una forma de construir paz.