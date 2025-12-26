Este año, Casi 500 Accidentes de Tránsito en la Zona Metropolitana de Zacatecas: Caldera Murillo

Con Alrededor de 150 Heridos y dos Fallecidos

Por Miguel Alvarado Valle

El director de la Policía Vial Preventiva Zacatecas, Francisco Oswaldo Caldera Murillo, informó que en lo que va del año se han registrado cerca de 500 accidentes de tránsito en la zona metropolitana de Zacatecas, una cifra que ha mostrado un ligero incremento durante la temporada decembrina debido al periodo vacacional y al aumento de eventos sociales. Detalló que, aunque los hechos viales son inevitables, el enfoque institucional se ha centrado en reducir las consecuencias más graves, particularmente las pérdidas de vida.

De acuerdo con el balance anual, los accidentes han dejado alrededor de 150 personas lesionadas y dos fallecimientos. Indicó que dichas cifras re􀃀ejan el impacto de los operativos preventivos implementados de manera constante: “Nuestro objetivo es que, aun cuando ocurran hechos de tránsito, no se traduzcan en pérdidas humanas”, puntualizó.

Precisó que los accidentes más severos se han presentado durante la madrugada, especialmente en el bulevar, mientras que en horarios pico predominan los choques por alcance, generalmente con lesiones menores a 15 días y daños materiales no cuantiosos. Entre los principales factores de riesgo, Caldera Murillo identificó la velocidad excesiva y el consumo de alcohol, además de la prisa y la falta de pericia al volante.

Respecto a las acciones preventivas, el director señaló que el operativo alcoholímetro se mantiene activo en distintos horarios, con mayor énfasis por la noche, cuando se concentra el mayor riesgo.

A ello se suman programas como Carrusel y Disminución, así como la instalación de unidades fijas de presencia en puntos estratégicos, particularmente en zonas de bares como García Salinas y el Centro Histórico, con el objetivo de inhibir conductas de riesgo mediante vigilancia visible.

Finalmente, Caldera Murillo hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante las celebraciones: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, designar a un conductor responsable y, de no ser posible, optar por transporte público o plataformas.

“La intención es que las personas sigan disfrutando de manera sana y que juntos evitemos accidentes de tránsito y, sobre todo, pérdidas humanas”, concluyó.