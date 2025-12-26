Plateros, Comunidad Minera y de fe, Congrega a Miles de Personas por el Santo Niño de Atocha

Fotorreportaje

Por Adolfo Vladimir

Fresnillo, Zacatecas.- Miles de fieles del Santo Niño de Atocha,llegaron al Santuario de Plateros, uno de los sitios de peregrinación más visitados del país, para festejar el nacimiento del “niño Jesús”.

Plateros es una comunidad del se fundó por las vetas de plata y formó parte de del Camino Real de Tierra Adentro, durante la colonia española. Con la llegada de mineros a la zona, comenzó la adoración de El Niño de Atocha y lo convirtieron en su patrono.

Las personas generalmente llegan al atrio de la Iglesia principal para darle gracias o pedir por alguna afectación personal o familiar, para después subir al cerro De La Cruz, en donde se encuentra una figura gigante.