Retiran al Menos 12 Puestos de Juegos Pirotécnicos en la Capital

Los Reincidentes Serán Consignados: Santos Quintanilla

Por Miguel Alvarado Valle

El coordinador municipal de Protección Civil de Zacatecas, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que en la capital del estado se mantiene vigente el acuerdo de Zacatecas libre de pirotecnia, por lo que no se han otorgado permisos para su venta dentro del territorio municipal. Explicó que esta determinación fue acordada previamente en sesión de Cabildo y responde a criterios de seguridad, salud pública y protección al medio ambiente.

Pese a la prohibición, Santos Quintanilla reconoció que en distintos puntos de la capital se ha detectado la instalación irregular de puestos de pirotecnia, lo que ha derivado en la implementación de operativos constantes para su retiro.

Detalló que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el área de Plazas y Mercados y Protección Civil, con el objetivo de evitar accidentes y decomisar mercancía que se comercializa sin autorización. El coordinador precisó que, hasta el momento, se han retirado alrededor de 12 puestos de artificios pirotécnicos en diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, señaló que durante los recorridos es común que los vendedores se retiren de manera inmediata al notar la presencia de las autoridades, con el fin de evitar el decomiso.

Santos Quintanilla explicó que una de las complicaciones adicionales es que municipios conurbados a la capital, como Guadalupe, sí han autorizado la venta de pirotecnia, lo que genera confusión entre los comerciantes y repercute directamente en Zacatecas.

Indicó que algunos vendedores argumentan contar con permisos en otros municipios, aunque reiteró que en la capital la prohibición es total y se seguirá aplicando sin excepciones. En cuanto a las sanciones, señaló que, en caso de reincidencia, los comerciantes pueden ser puestos a disposición del juez comunitario y posteriormente canalizados ante la Fiscalía. No obstante, aclaró que hasta ahora no se ha llegado a ese punto, ya que los puestos retirados suelen cambiar constantemente de responsables.

La mercancía decomisada, añadió, queda bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y, al finalizar el año, se realizan los trámites correspondientes para su destrucción. Finalmente, el coordinador municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra y detonación de pirotecnia, al advertir que los accidentes por el mal manejo de estos artefactos han ido en aumento, principalmente por el descuido de padres de familia.