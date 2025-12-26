Se Planea Construir Casas de Seguridad Pública y Centros C2, C3 y C4 en Municipios: Flores Sonduk

Llegan a Preacuerdos con Alcaldes

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Flores Sonduk, informó que el Gobierno del Estado avanza en una estrategia integral para fortalecer la infraestructura de seguridad en los municipios, como parte de la planeación rumbo al ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa, de respuesta y de coordinación entre corporaciones.

Detalló que, dentro de esta estrategia, se contempla la construcción de nuevas casas de seguridad pública municipal, proyectos que ya comenzaron a ser planteados por diversos presidentes municipales durante reuniones de trabajo y preacuerdos sostenidos con autoridades estatales, al tratarse de inversiones que impactarán no sólo a cada municipio, sino también a las regiones colindantes.

Flores Sonduk señaló que, de manera paralela, se contempla la construcción de centros de control C2, C3 y C4, los cuales estarán vinculados al nuevo complejo de seguridad C5i en el Cerro San Simón, con el propósito de consolidar una red estatal de vigilancia, monitoreo y atención de emergencias más eficiente y tecnológicamente integrada.

Precisó que ya existen proyectos en marcha en municipios como Loreto, donde está por concluir la instalación de un nuevo centro de inteligencia, y que también se contempla la construcción de centros similares en Ojocaliente y Pinos, así como una nueva casa de seguridad pública en Calera.

“Hemos estado mandando a traer a cada uno de los presidentes municipales para hacer un preacuerdo, una preconcertación con ellos, y ya definir sus alcances económicos. Les dimos la oportunidad de que sanearan sus finanzas y de que le dieran importancia al tema de los pagos de impuestos, IMSS y demás obligaciones”.

En cuanto al fortalecimiento de las corporaciones, el secretario reconoció que persiste un déficit de personal en distintos niveles, por lo que se mantiene abierto el reclutamiento estatal y nacional para invitar a ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley a integrarse a las filas de la seguridad pública municipal, estatal y de investigación.

Finalmente, subrayó que el enfoque para 2026 estará centrado en robustecer las capacidades municipales, mejorar las condiciones operativas de las corporaciones y consolidar estructuras de seguridad más sólidas, sin dejar de lado los procesos de evaluación, depuración y control, a fin de garantizar cuerpos policiales confiables, preparados y cercanos a la ciudadanía.