Aguascalientes Implementa Programa Único de Salud Mental con Neurofeedback Para Estudiantes

Estrategia Única a Nivel Nacional

Actualmente participan 140 estudiantes, y ya se observan mejoras en concentración, calidad de sueño y estabilidad emocional.

El programa incluye tres etapas: talleres educativos, neurofeedback para mejorar el funcionamiento cerebral y un campamento.

Este proyecto refleja el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la salud emocional de la juventud.

Aguascalientes implementa el Programa Integral de Salud Mental con Neurofeedback, una estrategia única a nivel nacional que ayuda a las y los estudiantes a manejar el estrés, la ansiedad y mejorar la salud emocional mediante tecnología de vanguardia.

El neurofeedback es una terapia no invasiva que ayuda al cerebro a aprender a funcionar mejor. Se colocan sensores en la cabeza que leen la actividad cerebral, esa información se muestra en una pantalla, generalmente a través de juegos, imágenes o sonidos; cuando el cerebro trabaja de manera adecuada, recibe una retroalimentación positiva (por ejemplo, el juego avanza), así el cerebro aprende a autorregularse.

El neurofeedback se utiliza para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad; mejorar la concentración y la atención, así como el sueño; aumentar la estabilidad emocional, y mejorar el rendimiento escolar y la salud emocional.

Actualmente, 140 estudiantes del Cecytea Miradores y del Bachillerato del Deporte participan en este programa directamente en sus escuelas, donde ya se han observado mejoras.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, destacó que este programa refleja el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la salud emocional de la juventud. “Estamos llevando apoyo directamente a las escuelas, para que las y los jóvenes cuenten con herramientas que mejoren su vida y su desempeño escolar”, señaló.