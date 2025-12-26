Con 20 más de 20 mil Acciones, en Aguascalientes se Promueve el Cuidado Animal

Se Promueve Tenencia Responsable de Mascotas

Se han brindado múltiples servicios gratuitos, destacan revisión médica, vacunación, esterilización, desparasitación, estética canina, ultrasonidos, entre otros.

Además se entregaron correas, carnazas, casitas y otros accesorios, así como 269 kilos de alimento.

Estos resultados reflejan la visión de la gobernadora Tere Jiménez, quien ha impulsado que los servicios veterinarios lleguen a todas las familias.

Durante este año, el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), realizó más de 20 mil acciones de atención y cuidado animal en municipios y comunidades de Aguascalientes, acercando servicios gratuitos y promoviendo la tenencia responsable de mascotas.

El procurador estatal de Protección al Ambiente, Omar Alejandro Plesent Sánchez, señaló que estos resultados reflejan la visión de la gobernadora Tere Jiménez, quien ha impulsado que los servicios veterinarios lleguen a todas las familias, especialmente a aquellas que viven en zonas con acceso limitado.

Detalló que, mediante las Caravanas de Salud Canina y Felina, así como actividades realizadas en coordinación con rescatistas, asociaciones y en espacios como VíaAgs, se brindaron servicios como revisión médica, vacunación, esterilización, desparasitación, estética canina, ultrasonidos y pláticas sobre el cuidado responsable de mascotas.

Además, se entregaron correas, carnazas, casitas, otros accesorios y 269 kilos de alimento, contribuyendo al cuidado de los animales de compañía.

Plesent Sánchez destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, los ayuntamientos y las familias que participaron en estas jornadas. “Cada acción representa una mejor oportunidad de vida para nuestras mascotas y un paso más hacia un Aguascalientes que protege a quienes no tienen voz”, expresó.

Finalmente, reiteró el compromiso de seguir llevando estos servicios a más comunidades y fortalecer las campañas de sensibilización para fomentar una convivencia responsable y respetuosa con los animales.