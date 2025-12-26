Con Capacitaciones a Emprendedores y Empresas, se Fortalecen los Negocios en Aguascalientes

Este año, Participan más de 12 mil Personas en Cursos Empresaliares

Durante el 2025 se impartieron 244 cursos y seis diplomados para fortalecer a los emprendedores y empresas locales.

Para la gobernadora Tere Jiménez la capacitación es fundamental, pues impulsa el crecimiento de los negocios y fomenta la innovación.

La formación continua es un pilar fundamental para fortalecer la competitividad y productividad de los emprendedores y las empresas de Aguascalientes; tan sólo este año 12 mil 884 personas se capacitaron a través de cursos empresariales de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) y del sector privado.

Durante el año 2025, la Sedecyt impartió 244 cursos: 222 talleres presenciales a través de la Dirección de Competitividad e Innovación, que beneficiaron a 10 mil 60 aguascalentenses, así como 22 cursos virtuales de comercio exterior y ventas en plataformas digitales, en los que participaron más de 650 personas.

El secretario de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, detalló que algunos de los temas que se abordaron fueron: Planeación Estratégica, Análisis de Costos, Comunicación Efectiva, Modelo de Negocio CANVAS, Finanzas para no Financieros, Ventas, Atención al Cliente, Marketing Digital, Desarrollo de Contenido, Inteligencia Artificial, Reclutamiento y Selección de Personal, Liderazgo y Lenguaje Verbal y No Verbal, entre otros contenidos especializados.

Subrayó que, para la gobernadora Tere Jiménez, la capacitación es fundamental, pues impulsa el crecimiento de los negocios, fomenta la innovación y contribuye al desarrollo económico y social de Aguascalientes mediante la generación de empleo.

Destacó también que 474 emprendedores y representantes de empresas locales, apoyados con becas del Gobierno del Estado, participaron en seis diplomados impartidos por la Universidad Panamericana campus Aguascalientes y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Finalmente, el funcionario estatal mencionó que, con la colaboración de Banco Santander, más de mil 700 personas participaron activamente en la oferta de cursos virtuales a cargo de reconocidas instituciones de educación en México, Estados Unidos, España, Argentina y Chile.