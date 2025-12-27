El PVEM Cierra el año con Casi 50 mil Afiliados: Miriam Vázquez

Considera Positiva y de Colaboración, la Alianza con Morena

Por Miguel Alvarado Valle

La dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Miriam Vázquez, aseguró que el instituto político cerró el año con resultados positivos en su estrategia territorial y de afiliación, al alcanzar una cifra cercana a los 50 mil militantes en todo el estado.

Señaló que este trabajo se replicó de manera homogénea en los comités municipales, los cuales, dijo, se encuentran alineados y en plena actividad rumbo al proceso electoral de 2027.

Vázquez explicó que esta primera etapa de afiliación permitió fortalecer la estructura del partido en los municipios, al tiempo que se mantuvo una presencia constante en territorio.

En cuanto al panorama político nacional, la dirigente estatal indicó que el Partido Verde se mantiene a la espera de la definición que emita el Comité Ejecutivo Nacional respecto a la ruta que seguirá el partido, particularmente en lo referente a una eventual coalición con Morena.

Subrayó que, hasta ahora, la relación ha sido positiva y de colaboración, tanto a nivel nacional como estatal, por lo que consideró que se trata de una alianza que ha funcionado de manera adecuada.

Respecto a la presencia del partido en los gobiernos municipales, Miriam Vázquez destacó que actualmente el Partido Verde gobierna en seis municipios: Luis Moya, Cuauhtémoc, El Salvador, El Plateado, General Enrique Estrada y Florencia Benito Juárez.

Señaló que los presidentes municipales comparten un mismo modelo político y una línea común de políticas públicas, lo que ha permitido fortalecer la unidad entre ellos y generar dinámicas de apoyo mutuo que buscan replicarse en otros municipios de la entidad.

De cara al proceso electoral de 2027, la dirigente hizo un llamado a la militancia a mantenerse unida y activa en territorio, al considerar que el proceso ya se encuentra en marcha.

Indicó que el objetivo del partido es ampliar su presencia política, incrementar el número de ayuntamientos gobernados por el Partido Verde y fortalecer su representación tanto en cabildos como en el Congreso, todo ello con miras a competir de manera sólida en la elección de la gubernatura.

Finalmente, adelantó que para 2026 se tiene prevista una segunda etapa de afiliación, la cual arrancará a partir de enero, con la meta de duplicar la cifra alcanzada en este primer periodo.