Pugna Noemí Luna por Fortalecer la Comunidad a Través de las Tradiciones Mexicanas Para Construir un Futuro Confiable

En el marco de las celebraciones decembrinas, la diputada federal Noemí Luna participó en las Posadas Navideñas realizadas en colonias y comunidades rurales del municipio de Zacatecas, con el objetivo de fortalecer el tejido social, preservar las tradiciones mexicanas y respaldar las acciones que impulsa el Ayuntamiento capitalino, encabezado por el alcalde Miguel Varela.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados refrendó su total respaldo a las autoridades panistas de esta capital, con las que coincide en que la apertura de espacios para la sana convivencia, especialmente en esta época de unión y esperanza, es el camino para construir una sociedad más solidaria, en paz y sustentada en valores.

En cada una de la veintena de Posadas Navideñas a las que asistió, Noemí Luna expresó su convicción de que el fomento de la cultural, las tradiciones mexicanas y la convivencia familiar son pilares fundamentales para promover la cohesión social, ampliar las oportunidades de desarrollo personal y avanzar en la pacificación del estado, ya que estas acciones fortalecen el sentido de comunidad.

La legisladora acompañó al presidente municipal y a la presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Karla Estrada, a las “posaditas” realizadas en las colonias Tres Cruces, Lázaro Cárdenas, Colosio, Frente Popular, Francisco I. Madero, Cieneguillas, La Escondida, La Pimienta y Sierra de Álica.

De igual forma, participó en celebraciones llevadas a cabo en las comunidades de Machines, Chilitas, El Molino, Calerilla de Tula, El Visitador, Picones y Boquillas. En cada uno de estos encuentros, convivió de manera cercana con las y los habitantes, escuchó de viva voz sus principales problemáticas sociales y se comprometió a llevarlas a la más alta tribuna del Poder Legislativo Federal.

Finalmente, felicitó al alcalde y a la titular del SMDIF por su visión y compromiso para generar comunidad a través de un programa de más de 70 posadas, realizadas del 16 al 24 de diciembre, que incluyeron espectáculos infantiles, cantos tradicionales y entrega de juguetes, así como la distribución de 20 mil bolos y 12 mil pollos frescos, llevando el espíritu de la Navidad a las familias de menores recursos económicos de la capital.