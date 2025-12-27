Se Dispara 700% Asistencia al Centro Interactivo Zig-Zag: Del Río Venegas

Gracias a la Exposición Temporal Sobre Dinosaurios

Por Miguel Alvarado Valle

La directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zig-Zag, Sahara María del Río Venegas, informó que la exposición temporal El legado de los dinosaurios ha generado un incremento significativo en la afluencia de visitantes durante la actual temporada, consolidándose como una de las muestras más exitosas que ha tenido el recinto en los últimos años.

Detalló que, a partir del inicio de la exposición el pasado 9 de noviembre, se realizó un comparativo mensual que arrojó resultados sorprendentes, ya que al cierre de ese mes se contabilizaron más de ocho mil visitas.

Esta cifra representa un crecimiento notable si se contrasta con el mismo periodo de 2024, cuando el museo recibió cerca de mil visitantes en noviembre.

De acuerdo con la directora, este comportamiento refleja un aumento aproximado del 700 por ciento en la asistencia, lo cual atribuyó al interés que ha despertado la temática de los dinosaurios.

Subrayó que no se trata únicamente de un atractivo para niñas y niños, sino de una experiencia que ha logrado convocar a públicos de todas las edades, convirtiéndose en una actividad familiar.

Añadió que se ha observado un entusiasmo particular entre el público infantil, ya que incluso algunos menores acuden caracterizados o disfrazados para recorrer la exposición, lo que refuerza el carácter lúdico y educativo de la muestra.

Señaló que la experiencia ha sido positiva tanto para los visitantes como para el propio equipo del Zig-Zag, al tratarse de una exposición que vale la pena tener en Zacatecas.

En cuanto al periodo vacacional decembrino, Del Río Venegas confirmó que el museo mantendrá su horario habitual, de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con excepción de los días festivos, por lo que estará cerrado el primero de enero.

Asimismo, destacó que además de la exposición, el público puede disfrutar de una villa navideña instalada dentro del recinto, así como de talleres especiales relacionados con la temporada.

Finalmente, informó que El legado de los dinosaurios permanecerá en exhibición hasta finales de febrero, por lo que aún hay tiempo para visitarla.

Reiteró la invitación a las familias para acudir al Zig-Zag durante las vacaciones, participar en las actividades programadas y aprovechar los espacios diseñados para la convivencia y la toma de fotografías, resultado del trabajo colaborativo de todo el equipo del museo.