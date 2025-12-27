Sonia González Transforma el ajo Negro en un Tesoro Gourmet, Natural y Saludable

Del Hospital al Portal de Rosales:

Por Miguel Alvarado Valle

Durante esta temporada vacacional decembrina, Sonia Alejandra González, productora de ajo, se encuentra ofreciendo en el Portal de Rosales del Centro Histórico de Zacatecas una variedad de productos gourmet elaborados con ajo negro, como parte de un espacio destinado a productores locales.

Desde este espacio, su propuesta ha despertado el interés tanto de visitantes como de turistas, atraídos por alimentos innovadores y con beneficios para la salud.

El origen de este proyecto se remonta a la formación profesional de Sonia como licenciada en Nutrición y a su paso por el Hospital General de Zacatecas, donde, a través de sus propios pacientes, tuvo su primer acercamiento a los beneficios que este alimento ofrecía.

A ello se sumó que su esposo es productor de ajo, lo que permitió unir conocimientos del ámbito de la salud con la producción agrícola para dar forma a un emprendimiento propio.

La idea comenzó a desarrollarse hace aproximadamente tres años, motivada también por los altos precios a los que suele comercializarse el ajo negro.

Al contar con producción propia en Guadalupe, lograron transformar el ajo tradicional en un producto con valor agregado, manteniendo costos más accesibles y apostando por una alternativa natural dentro del mercado gourmet.

Desde ese punto se cultiva el ajo que posteriormente pasa por un proceso completamente natural para convertirse en ajo negro, sin el uso de fertilizantes ni la adición de químicos, lo que garantiza un producto 100 por ciento natural.

Sonia explicó que el ajo negro es un energético y antioxidante natural, con beneficios importantes para la salud cardiovascular.

Detalló que todos los productos que elaboran son libres de sodio y químicos añadidos, pensados para personas que buscan una alimentación más saludable.

Entre la variedad que ofrecen destacan el chocolate con ajo negro sin azúcar, apto para personas con diabetes, así como salsa macha elaborada con el mismo ingrediente.

Finalmente, Sonia Alejandra González invitó a la ciudadanía y a quienes visitan Zacatecas a acercarse al Portal de Rosales, donde permanecerán instalados del 19 de diciembre al 4 de enero.