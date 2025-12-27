Ulises Mejía: el Futuro del Frijol Está en la Agroindustria

Que Genere Empleo, Mejor Precio y Desarrollo Regional, Señala

Miguel Auza, Zacatecas. – En su recorrido por el norte del estado, el diputado federal Ulises Mejía Haro visitó el municipio de Miguel Auza, donde sostuvo un encuentro con productores de frijol de la región, maestras, maestros y comerciantes. El tema central de la asamblea informativa fue la situación del campo y, de manera especial, el seguimiento a la puesta en marcha del sistema de acopio que fortalece la comercialización del grano por parte del Gobierno de México.

Durante la reunión, el legislador informó que ha mantenido comunicación permanente con autoridades de Seguridad Alimentaria Mexicana, quienes confirmaron que ya están operando los 54 centros de acopio de frijol para acopiar 80 mil toneladas de la leguminosa con una inversión de dos mil 160 millones de pesos, estrategia que permitirá ordenar la compra del producto, evitar abusos de intermediarios y garantizar precios más justos. Señaló que este esfuerzo responde a la necesidad de fortalecer a las familias del campo y proteger una actividad fundamental para la economía del norte de Zacatecas.

Ante las quejas de algunos pequeños productores de que no les reciben su frijol, situación que provoca que los intermediarios “coyotes” estén pagando a ocho pesos por kilogramo, abusando de los compromisos económicos que tienen los agricultores al tener que pagar sus deudas, el diputado Ulises Mejía Haro propone que el programa de acopio de frijol debe dársele seguimiento puntual, y con anticipación crear un registro de los agricultores que cumplan los requisitos, determinar las toneladas que puede ingresar, entregar los costales en tiempo y calendarizar el día en que se les recibirá el grano; asimismo, realizar el pago mediante transferencia bancaria a una cuenta cuyo titular sea el productor, de esa manera se evitará las grandes filas hasta por varios días bajo las inclemencias del tiempo, se abatirá el “coyotaje” y el tráfico de influencias.

Ulises Mejía Haro destacó que, además del programa de precios de garantía de 27 mil pesos la tonelada, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el programa Cosechando Soberanía, el estado de Zacatecas debe dar un paso más adelante y avanzar hacia la transformación del frijol en productos con valor agregado, para que deje de venderse únicamente en grano y se convierta en una verdadera industria que genere empleo, mejor precio y desarrollo regional. Explicó que hay que impulsar proyectos para producir frijol precocido, enlatado, refrito al vacío en presentaciones modernas, frijol deshidratado, harinas, papillas nutritivas y otros alimentos derivados que puedan abastecer tanto el mercado nacional como el internacional.

Señaló que el frijol por su alto contenido en proteínas y de su alto contenido del aminoácido lisina, fibra, minerales, vitaminas y como excelente fuente de energía, debe formar parte de programas de alimentación escolar, apoyos sociales (despensas), hospitales, universidades, dependencias federales y estatales, así como lograr su presencia en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y plataformas digitales de venta. Para ello, es importante que los gobiernos lancen campañas publicitarias que estimule el consumo de frijol en el país, destacando sus bondades nutricionales, beneficios para la salud y bajo precio.

Para que esto sea posible, propuso la creación de una Empresa Social del Frijol Zacatecano, con participación directa de las y los productores, acompañada de técnicos y especialistas, y con el gobierno como facilitador. Esta estructura permitirá limpiar, seleccionar, empacar y procesar el grano con certificación de calidad, impulsar una marca estatal con código de barras, que identifique a Zacatecas como productor de frijol de excelencia y abrir paso a la exportación, especialmente al mercado de nostalgia hispano en Estados Unidos, Canadá y otros países. Subrayó que esto no sólo puede impulsarse desde el Estado, sino que también representa una oportunidad para atraer inversión privada y empresas especializadas en procesamiento de alimentos, ya que Zacatecas es una de las principales zonas productoras de frijol del país, al participa con el 40 por ciento de la producción nacional y cuenta con una ubicación geográfica estratégica que lo convierte en un punto altamente competitivo en términos logísticos.