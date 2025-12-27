A Través del Programa “Manos al Arroyo” se Fortalece la Protección del Medio Ambiente

Se Limpian Cauces y Reducen Riesgos Ambientales

Durante el año 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del programa “Manos al Arroyo”, intervino una superficie total de 11 mil 520 metros cuadrados con la limpieza de los siguientes arroyos y sus respectivos cauces: El Molino, arroyo Morelos, Cedazo, La Hacienda, Don Pascual, San Francisco, San Pedro, El Parnaso y Los Arellano.

Gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Coordinación de Delegaciones Urbanas y Rurales, la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua, el programa Servicio Comunitario y diversas instituciones educativas, se logró la recolección de 131 toneladas de residuos sólidos, impactando de manera positiva la limpieza de los cauces y la reducción de riesgos ambientales.

Con estas acciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reafirma su compromiso con el cuidado, protección y conservación de los ríos, arroyos y sus cauces, impulsando actividades que fortalecen el equilibrio ambiental de nuestra ciudad.