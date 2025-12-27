En 2025 Productos de Aguascalientes Conquistaron Mercados Internacionales

Participan en Ferias y Exposiciones de Japón, Alemania y EU, Entre Otros

Los productos y empresas de Aguascalientes están listos para conquistar los mercados más importantes del mundo, llevando nuestro sello de calidad a cada rincón de México y el mundo: Tere Jiménez.

Las ventas estimadas de las empresas aguascalentenses en eventos nacionales e internacionales superaron los 130 millones de pesos.

Gracias al respaldo del Gobierno del Estado, en 2025 la calidad de los productos de Aguascalientes llegó a mercados internacionales, luego de que empresas locales participaron en ferias y exposiciones de talla internacional, como Foodex en Japón, Hannover Messe en Alemania, Paris Air Show en Francia y Latam Trade Show en Florida, Estados Unidos.

“Los productos y empresas de Aguascalientes están listos para conquistar los mercados más importantes del mundo; llevan nuestro sello de calidad a cada rincón de México y de todos los continentes”, destacó la gobernadora Tere Jiménez, al reafirmar el compromiso de su administración con el crecimiento y la excelencia empresarial aguascalentense.

La gobernadora subrayó que, con el fin de fortalecer la economía local, generar empleos y proyectar ante el mundo la excelencia de los productos aguascalentenses, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado se apoya a las y los productores locales con promoción, vinculación comercial y acceso a mercados estratégicos para que sus negocios sigan creciendo y diversificándose.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, resaltó que a nivel nacional, este año los productos “Hecho en Aguascalientes” también destacaron en plataformas de gran relevancia, como Expo Antad, Fábrica de Negocios, Mundo Mezcal, Gourmet Show, La Catrina Show Ecuestre Domecq y la Feria Internacional de Franquicias.

Además, los empresarios contaron con espacios estratégicos de promoción durante la Feria Nacional de San Marcos en el Pabellón del Vino, Expo Industrial y Pabellón Hecho en Aguascalientes, así como en eventos de gran impacto local, como Oktoberfest, Expo Mi Casa, Expo Mi Mascota, Día de la Familia y el Festival Cultural de Calaveras.

Por último, Garza de Vega informó que, gracias a estas acciones, las ventas estimadas de las empresas aguascalentenses en eventos nacionales e internacionales superaron los 130 millones de pesos, con lo que consolidaron alianzas estratégicas y reforzaron la presencia de Aguascalientes como un referente de calidad, talento y competitividad en todo el mundo.