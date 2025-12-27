Programas Sociales Impulsan Mejores Oportunidades Para las Familias de Aguascalientes

Mejorar la calidad de vida de la población es un tema prioritario para la gobernadora Tere Jiménez; por ello, durante el 2025 se fortalecieron los programas sociales para impulsar el desarrollo integral de todas las familias de Aguascalientes.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se impulsaron acciones a favor de la educación; del desarrollo personal, familiar y comunitario; así como de apoyo a las mujeres y de la atención a la primera infancia, además de fortalecer la cercanía con la ciudadanía, todo en beneficio de miles de familias de los 11 municipios del estado.

Prueba de ello es que, durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez, regresaron las Estancias Infantiles, que es un programa para que madres, padres o tutores puedan trabajar o estudiar mientras cuidan a sus hijos en un lugar seguro. Actualmente existen 65 espacios de este tipo que brindan atención a más de dos mil 700 niñas y niños.

Por otro lado, este año se benefició con la Tarjeta Rosa a más de tres mil mujeres que se convirtieron en agentes de cambio al recibir capacitación y desarrollo para motivar su participación en acciones que contribuyan al mejoramiento de su comunidad; a cambio de ello recibieron un incentivo económico bimestral.

Para favorecer la economía de las familias y la educación de las niñas y niños del estado, se entregaron más de 88 mil apoyos escolares, como útiles, mochilas, zapatos y tenis, entre otros.

Además, gracias al programa Impulso Educativo, enfocado a jóvenes que están por terminar sus estudios de bachillerato o universidad, alrededor de 100 estudiantes recibieron un apoyo económico mensual durante el tiempo que duró su servicio social, prácticas, estadías o proyectos especiales.

A través del programa de Atención Ciudadana, la Sedeso mantiene un contacto permanente y directo con la población, lo que fortalece la cercanía institucional y la respuesta oportuna a sus necesidades; en 2025 se benefició a más de mil 800 personas con apoyos diversos.

La Secretaría de Desarrollo Social refrenda su compromiso de trabajar con responsabilidad y cercanía, impulsando políticas públicas orientadas al desarrollo social y la inclusión de las familias de todo el estado.

Para conocer estos y otros programas de la Secretaría de Desarrollo Social, acude a las oficinas de la Sedeso, ubicadas en bulevar José Ma. Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, o visita el sitio web https://www.aguascalientes.gob.mx/sedeso/.