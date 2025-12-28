A la Orden del día, Incendios de Maleza y Basura

En Jerez, Sombrerete, Genaro Codina y Guadalupe

Atienden de manera oportuna diversos reportes de incendios de maleza, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policías Municipales y personal de Protección Civil, en coordinación interinstitucional, tras reportes recibidos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Jerez, en el fraccionamiento Sutcemop, así como en Villa González Ortega, a la salida hacia el municipio de Noria de Ángeles, se realizaron maniobras para sofocar incendios de maleza, desconociéndose el origen.

En Sombrerete, en la colonia Centro, se controló un incendio de basura a un costado del arroyo, sin riesgo para la población.

En la comunidad Enrique Estrada, en Genaro Codina, se logró sofocar un incendio que consumió aproximadamente 150 hectáreas de maleza, sin daños materiales.

En Guadalupe, en la colonia Osiris, se controló un incendio de maleza sobre la Carretera Federal 45, sin personas lesionadas.

La atención inmediata y coordinada permitió salvaguardar la integridad de la población y prevenir mayores riesgos, rea􀂿rmando el compromiso de las instituciones con la protección civil, la seguridad y el bienestar de las comunidades zacatecanas.