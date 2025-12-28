Capacitan en Cultura Turística a Estudiantes y Profesionales

En Siete Pueblos Mágicos y Municipios

En el marco del Programa Anual de Capacitación Gratuita para el Sector Turístico por el Bienestar 2025, el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Turismo, llevó a cabo diversos talleres en beneficio de este importante sector. Esta iniciativa, planteada como actividad fundamental por el mandatario David Monreal Ávila, busca dotar a los actores del turismo con herramientas que contribuyan al desarrollo y mejora de la calidad del servicio.

Para ello, se han impartido 11 talleres de capacitación sobre el tema “Cultura Turística por el Bienestar”, dirigidos a estudiantes de secundaria y preparatoria en los siete Pueblos Mágicos y en municipios con vocación turística. Esta acción ha beneficiado a 729 estudiantes, quienes ahora poseen un conocimiento más profundo sobre la importancia y el valor del turismo en la comunidad.

Además, se han realizado 36 cursos de capacitación para profesionales del sector turístico del estado, abordando temáticas relevantes como el marketing turístico, atención a personas de la tercera edad, manejo de redes sociales, inteligencia artificial aplicada al turismo, neuromarketing, inglés turístico y sensibilización para policías turísticos.

Esta serie de capacitaciones ha beneficiado a mil 126 prestadoras y prestadores de servicios turísticos, quienes han adquirido habilidades y conocimientos actualizados que resultan esenciales en el entorno actual del turismo.

El programa ha sido apoyado mediante una alianza estratégica con diversas organizaciones, incluyendo la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación de Guías de Turistas, la Asociación de Agencias de Viajes y los siete Pueblos Mágicos del Estado.

Esta colaboración interinstitucional ha sido clave para garantizar que las capacitaciones sean pertinentes y se alineen con las necesidades del sector. Es importante destacar que la formación ha estado a cargo de docentes especializados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que garantiza un alto nivel de calidad en el contenido impartido.

A través de estas iniciativas, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sustentable y con la comunidad, asegurando así que Zacatecas continúe como un destino atractivo y de calidad para visitantes nacionales e internacionales.