Concluyen Cancha de Futbol con Pasto Sintético en Nochistlán

Cuenta con Instalaciones Complementarias

Nochistlán, Zac.- En el municipio de Nochistlán se concluyó la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, obra realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot).

El nuevo espacio deportivo ocupa un área de 5 mil 735 metros cuadrados y cuenta con instalaciones complementarias que incluyen rampas de acceso para personas con discapacidad, porterías, bancas para jugadores y árbitros, así como adecuaciones en las gradas para facilitar el acceso a los sanitarios.

De acuerdo con información oficial, la cancha beneficiará a más de 16 mil 814 habitantes, quienes podrán utilizarla para actividades deportivas y recreativas.

La obra forma parte del programa Regeneración Urbana, que contempla la dotación de infraestructura y servicios públicos en distintas localidades, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia, cultura y deporte para la población.