Continúan las Labores Cotidianas en el Municipio Capital

En el Ayuntamiento de Zacatecas continúan los trabajos cotidianos de las áreas sustantivas y las guardias de toda la institución. Este sábado 27 de diciembre se atendieron reportes de alumbrado público.

Se dio mantenimiento a la fuente bailarina del parque Enrique Estrada, coloquialmente conocido como “Sierra de Alica”, y se continuó con los trabajos de limpieza y desyerbe en instalaciones municipales, plazas, panteones y camellones de la ciudad.

Juntos y unidos logramos un Zacatecas más limpio que nunca.