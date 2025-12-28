Continúan las Labores Cotidianas en el Municipio Capital

Dic 28, 2025 | Local

Juntos y unidos logramos un Zacatecas más limpio que nunca

En el Ayuntamiento de Zacatecas continúan los trabajos cotidianos de las áreas sustantivas y las guardias de toda la institución.  Este sábado 27 de diciembre se atendieron reportes de alumbrado público.

Se dio mantenimiento a la fuente bailarina del parque Enrique Estrada, coloquialmente conocido como “Sierra de Alica”, y se continuó con los trabajos de limpieza y desyerbe en instalaciones municipales, plazas, panteones y camellones de la ciudad.

