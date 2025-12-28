Así Protegen el C5i y la Policía Cibernética tu Seguridad en Internet

Previene Ciberacoso y Promueve uso Seguro de la Tecnología

En la entidad se impulsan diversas acciones para prevenir el ciberacoso y proteger a las personas.

Destacan el programa “Escuela Cibersegura”, la Unidad de la Policía Cibernética que realiza monitoreo en redes sociales y brinda orientación, entre otras.

Para asesoría o denunciar ciberacoso, llama al 911, 089 o a la Policía Cibernética 449 346 23 41.

Aguascalientes trabaja de manera permanente para prevenir el ciberacoso y promover el uso seguro de la tecnología, a través de acciones coordinadas desde el C5i y la Policía Cibernética.

Uno de los principales esfuerzos es el programa “Escuela Cibersegura”, mediante el cual se realizan jornadas de prevención en planteles educativos. En estas actividades se brinda orientación práctica a niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, para fomentar el uso responsable de internet y redes sociales, así como una cultura de denuncia y autocuidado digital.

De manera complementaria, la Policía Cibernética realiza monitoreo constante de redes sociales para detectar posibles riesgos en el entorno digital y ofrece asesoría a la ciudadanía sobre seguridad en línea y prevención de delitos como el ciberacoso.

Además, la Policía Rosa cuenta con personal especializado para brindar atención, protección y acompañamiento a mujeres, niñas y niños que pudieran ser víctimas de este delito en Aguascalientes.

Gracias a estas acciones, el estado presenta resultados positivos en materia de prevención del ciberacoso. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del INEGI, el 75.3 por ciento de la población de 12 años y más, usuaria de internet y con estudios de nivel medio superior, pudo prevenir el ciberacoso, lo que coloca a Aguascalientes como la cuarta entidad con menor porcentaje a nivel nacional.

Asimismo, Aguascalientes se ubicó entre las seis entidades con menor porcentaje de mujeres víctimas de ciberacoso que reportaron haber sido contactadas mediante identidades falsas, ya que el 69 por ciento pudo prevenir esta situación.

En caso de requerir orientación o realizar una denuncia por ciberacoso, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 089, así como a la Policía Cibernética al teléfono 449 346 23 41.