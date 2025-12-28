Hospital Hidalgo Incrementa en 100 por Ciento Consultas de Rehabilitación Especializada

Hasta el Momento, ha Brindado Casi 30 mil Sesiones

En lo que va de 2025, se realizaron más de 29 mil sesiones de terapia.

Durante el 2025, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) registró un crecimiento histórico en sus servicios de rehabilitación física, al brindar hasta el momento 29 mil 696 sesiones, lo que significa un incremento de más del 100 por ciento del año 2023 a la fecha.

Este logro refleja el compromiso de la administración de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, por fortalecer y ampliar la atención integral a la población.

En los últimos dos años, esta área creció en 101.3 por ciento, gracias al fortalecimiento del sistema estatal de salud y a la ampliación de la cobertura del Seguro Popular Aguascalientes, que brinda apoyo a personas sin seguridad social y cubre diversos procedimientos terapéuticos indispensables para su recuperación.

El CHMH ofrece terapias especializadas a pacientes que han tenido cirugías de tendones, huesos o que presentan fracturas, a fin de que logren una recuperación funcional rápida y adecuada; también brinda rehabilitación cardiopulmonar a quienes padecieron neumonía o enfrentan insuficiencia cardiaca, ayudándoles a mejorar su capacidad respiratoria y su calidad de vida.

En el área pediátrica, el hospital ofrece estimulación temprana para bebés, así como terapias especializadas para niñas y niños que requieren apoyo continuo; además, cuenta con rehabilitación neurológica para pacientes con parálisis facial o en alguna extremidad.

Como parte del fortalecimiento del CHMH, se incrementó el personal médico y terapéutico del área de rehabilitación, lo que hoy permite atender a más personas y reducir el tiempo de espera con servicios más oportunos, integrales y de calidad.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de seguir mejorando la infraestructura, el equipamiento y el personal del sector salud para que todas las familias de Aguascalientes cuenten con servicios hospitalarios dignos, especializados y cercanos.