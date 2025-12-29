Café Gratis y sin Sangre Frente a Starbucks: Ciudadanos Impulsan Boicot Contra la Cadena

La Trasnacional Financia el Genocidio en Palestina, Acusan

Por Miguel Alvarado Valle

Integrantes de un movimiento de protesta pacífica mantienen desde hace aproximadamente 10 semanas una manifestación dominical al exterior de una sucursal de Starbucks en el centro histórico de Zacatecas, con el objetivo de promover el boicot a esta empresa y concientizar a la ciudadanía sobre el consumo responsable, al señalar a la cadena como una de las corporaciones multinacionales que, aseguran, financian el genocidio en Palestina.

La movilización se desarrolla de manera constante cada domingo y ha logrado captar la atención de transeúntes y consumidores que circulan por la zona.

Andrés Rosas Arteaga, coordinador del movimiento, explicó que la protesta consiste en ofrecer café gratuito bajo el lema “café gratis y sin sangre”, como una forma simbólica de contrastar el movimiento con el consumo en cadenas multinacionales que, aseguran, benefician al Estado de Israel.

Señaló que uno de los objetivos de dicha manifestación es generar preguntas entre la ciudadanía y propiciar el diálogo, de modo que las personas se acerquen a conocer por qué se plantea un boicot a este tipo de establecimientos y qué relación guardan con el conflicto en Medio Oriente.

Rosas Arteaga detalló que el movimiento inició de manera independiente, impulsado únicamente por él y una compañera, sin pertenecer inicialmente a algún colectivo formal.

Con el paso de las semanas, se integraron a la asociación Olivos por Palestina, una organización sin fines de lucro, apartidista y no religiosa, que respalda causas humanitarias pro Palestina y el derecho a la libre manifestación mediante acciones pacíficas.

De acuerdo con el coordinador, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, especialmente por el flujo de personas que se registra los domingos.

Indicó que, si bien tiene el propósito de informar y sensibilizar, el movimiento también busca incidir de manera directa a través del boicot económico, como una herramienta para presionar a las empresas que apoyan al Estado israelí.

Explicó que esta acción forma parte del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), una estrategia global que promueve dejar de consumir productos y servicios de corporaciones señaladas por apoyar al gobierno israelí.

En ese sentido, subrayó que el objetivo concreto para su movimiento es mantener la protesta hasta lograr el cierre del establecimiento, pero sobre todo que la población comprenda las razones detrás de esta exigencia.

Finalmente, Rosas Arteaga invitó a la ciudadanía a sumarse al movimiento asistiendo a las manifestaciones dominicales después de las cinco de la tarde, donde se ofrece café artesanal gratuito, y a informarse a través de redes sociales como Zacatecas con Palestina y Olivos Zacatecas.

Asimismo, exhortó a utilizar aplicaciones verificadas de boicot como No Thanks y BoyCat, las cuales permiten identificar marcas que financian el genocidio.