Incremento en la Afluencia Turística en Zacatecas en los Últimos Días de la Temporada Vacacional

Llegan Visitantes de Distintas Parte del País: Mónica Ramírez

Por Miguel Alvarado Valle

Mónica Isabel Ramírez, promotora turística de Operadora Zacatecas, informó que durante los últimos días de la presente temporada vacacional se ha registrado un incremento notable en la afluencia de turistas, particularmente en los recorridos vespertinos y nocturnos.

Aunque el periodo decembrino está por concluir, destacó que en los últimos tres días el movimiento ha sido constante a partir de las cinco de la tarde, lo que ha permitido extender las actividades hasta altas horas de la noche.

Detalló que, en este lapso, los recorridos del Centro Histórico han mantenido salidas prácticamente cada hora, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, con una duración aproximada de 50 minutos, abarcando el primer cuadro de la ciudad.

A partir de la tarde-noche, explicó, se da paso al recorrido nocturno de leyendas, el cual se ofrece de seis de la tarde hasta las 11 de la noche y tiene una duración cercana a las dos horas.

Ramírez precisó que el recorrido de leyendas es uno de los más solicitados durante las tardes, debido a que ofrece una experiencia más completa para los visitantes.

Este tour tiene un costo de 180 pesos para adultos y 150 pesos para niñas y niños, lo que lo convierte en una opción accesible para las familias que buscan actividades culturales y recreativas durante su estancia en la capital zacatecana.

Asimismo, señaló que Operadora Zacatecas cuenta con otros recorridos turísticos, como el tour a La Bufa con teleférico y mina, el cual se realiza en horarios diurnos a las 10:00, 12:00, 14:00 y 15:30 horas.

Este recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas y un costo de 500 pesos, y se mantiene como una alternativa para quienes desean conocer otros puntos emblemáticos de la ciudad y disfrutar de vistas panorámicas.

En cuanto al origen de los visitantes, la promotora indicó que en esta temporada han recibido turistas provenientes de distintas partes de la República Mexicana, principalmente de ciudades como Monterrey, Guadalajara y Chihuahua.

Añadió que, si bien el flujo ha sido variable durante el día, el repunte más claro se ha concentrado en las tardes-noches debido a las luces navideñas instaladas en el primer cuadro de la ciudad, lo que ha resultado llamativo para el sector.

Ramírez extendió una invitación a quienes aún permanecen en la ciudad o planean visitarla en los próximos días, para que aprovechen la variedad de recorridos turísticos, así como algunos descuentos disponibles.

Finalmente reconoció que el principal inconveniente ha sido el tráfico y el cierre parcial de calles durante la noche, lo que en ocasiones genera retrasos en las salidas; sin embargo, afirmó que, pese a algunas molestias, los turistas continúan mostrando interés por conocer Zacatecas y participar en las actividades programadas.