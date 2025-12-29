Se Requieren Cambios Urgentes en Segob, Agricultura, Educación y Cultura: José Narro

Refrenda Respaldo a Sheinbaum y Pide Corregir Fallas Institucionales

Zacatecas, Zac.- El diputado federal José Narro Céspedes reiteró su respaldo firme a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y convocó a la ciudadanía, así como a las instituciones, a acompañarla activamente en la consolidación de la transformación del país, destacando la necesidad de combatir de fondo el nepotismo, la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

El legislador subrayó que la presidenta ha asumido con responsabilidad el reto de encabezar una nueva etapa de la Cuarta Transformación, pero advirtió que este esfuerzo debe ir acompañado de cambios profundos en diversas secretarías, donde persisten fallas en la operación política y en la atención a la población.

“Gobernación, Agricultura, Educación y Cultura requieren ajustes urgentes. Falta sensibilidad, eficacia y cercanía con la gente. La presidenta debe exigir resultados y eficiencia a sus equipos”, afirmó Narro Céspedes.

En el mismo contexto, se informó sobre los avances en la gestión a favor de las colaboradoras afectadas por el descuento del 5%, tema que ha sido acompañado políticamente desde distintos frentes. La maestra Laura Elena Trejo Delgado dio a conocer que, tras una intensa agenda de trabajo en la Ciudad de México, se lograron avances importantes luego de reuniones con la Subsecretaría de Egresos, encabezada por la maestra Marta Gómez Castro, así como con representantes del área de Expansión de Educación Inicial, quedando pendiente una reunión final para cerrar el tema de manera definitiva.

Por su parte, el Ingeniero Adán González Acosta, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), reiteró el llamado al gobierno del estado para que genere las condiciones necesarias que permitan acceder a los recursos federales destinados a la educación inicial, exigiendo transparencia presupuestal y la asignación de claves a nuevos proyectos, en el marco del próximo 52 aniversario del FPLZ, a celebrarse en enero.

Asimismo, el licenciado Faustino Adame denunció públicamente la grave situación de inseguridad y cobros abusivos que enfrentan productores y ganaderos en el campo zacatecano, donde comunidades y ejidos imponen cuotas irregulares por la tenencia o comercialización de ganado, situación que –dijo– requiere atención inmediata de las autoridades.

Finalmente, el diputado José Narro Céspedes llamó a la unidad y a la corresponsabilidad social e institucional:

“Necesitamos ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum a transformar México. Sólo con un gobierno eficiente, honesto y cercano al pueblo podremos construir un país más justo y equitativo”.