Ulises Mejía Cierra el año con Diálogo Ciudadano

Zacatecas, Zac.- En los días previos al cierre de año, el diputado federal Ulises Mejía Haro mantiene sus recorridos por municipios, comunidades y colonias de Zacatecas, donde sostiene encuentros con familias, productores, comerciantes, jóvenes, maestras, maestros y liderazgos comunitarios, con el propósito de escuchar inquietudes, informar sobre el trabajo legislativo y fortalecer la organización social.

Durante estas visitas, el legislador destacó que el diálogo directo con la gente ha sido la base de su labor, pues permite conocer de primera mano los retos de cada región y acompañar los esfuerzos locales en materia de seguridad, desarrollo económico, campo, infraestructura y cohesión social. Señaló que estos encuentros también permiten explicar las reformas y acciones impulsadas desde la Cámara de Diputados, alineadas con el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mejía Haro subrayó la importancia de mantener cercanía permanente y no sólo en periodos electorales, por lo que reiteró su compromiso de seguir recorriendo Zacatecas, fortaleciendo la organización ciudadana y consolidando un trabajo legislativo que realmente beneficie a quienes más lo necesitan.

Finalmente, agradeció el respaldo y la confianza de la ciudadanía, asegurando que el próximo año continuará con la misma ruta de responsabilidad, cercanía y resultados. “Seguimos caminando con la gente, convencidos de que cuando hay honestidad, organización y trabajo constante, el trabajo todo lo vence”, expresó.