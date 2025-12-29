Aguascalientes, Entre los Cinco Estados del País con Mayor Crecimiento en Exportaciones

De Acuerdo con Cifras del Inegi

De enero a septiembre Aguascalientes acumula exportaciones por nueve mil 939.2 millones de dólares.

La mayor parte proviene de la manufactura de equipo de transporte, seguida por los sectores electrónico, agroindustrial, textil y de confección, así como de la agricultura y la ganadería.

En lo que va de la actual administración estatal, el monto total de exportaciones asciende a 39 mil 774 millones de dólares

Aguascalientes sigue ganando terreno en el mapa económico del país. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el estado registró exportaciones por tres mil 474.3 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8.1 por ciento en comparación con el trimestre anterior. Este avance colocó a la entidad en el quinto lugar nacional con mayor crecimiento en exportaciones, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Aguascalientes es un referente en la producción de bienes de alta calidad que conquistan el mundo, por ello apostamos para que las empresas locales incrementen su competitividad gracias al talento de nuestra gente, que convierte al estado en un centro de innovación y desarrollo económico”, afirmó la gobernadora Tere Jiménez.

El dinamismo no es aislado. El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que de enero a septiembre de 2025, Aguascalientes acumula exportaciones por nueve mil 939.2 millones de dólares. La mayor parte proviene de la manufactura de equipo de transporte, seguida por los sectores electrónico, agroindustrial, textil y de confección, así como de la agricultura y la ganadería.

Además, al considerar lo que va de la actual administración estatal, el monto total de exportaciones asciende a 39 mil 774 millones de dólares. Los productos hechos en Aguascalientes llegan hoy a mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, China, España, India, Corea del Sur, Hong Kong, Colombia y Chile, entre otros, consolidando al estado como un actor relevante en el comercio internacional.