Con Becas Para Estudiantes de Todos los Niveles Educativos, en Aguascalientes se Impulsa la Educación

Gracias a la visión y el firme compromiso de la gobernadora Tere Jiménez, 2025 marcó un año de fuerte impulso a la educación en Aguascalientes, mediante el fortalecimiento de los programas de becas que respaldan el esfuerzo académico de niñas, niños y jóvenes, y apoyan directamente la economía de las familias.

A lo largo del año, se entregaron 16 mil becas del programa “Pasos Gigantes” en los 11 municipios del estado. Durante el primer y segundo semestre de 2025, estos apoyos beneficiaron a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con la permanencia y el desarrollo educativo.

Durante este periodo, el programa “Pasos Gigantes” reforzó su enfoque de equidad e inclusión, al ampliar su cobertura, fortalecer los procesos de selección y brindar acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad, así como a quienes destacan por su alto desempeño académico.

Cabe destacar que, en 2025, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), a través de la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo, recibió el Premio Estatal de Mejora Regulatoria en la categoría Desarrollo Social, gracias a la iniciativa “Beca Digital a la Excelencia”. Este proyecto permitió modernizar y digitalizar por completo los trámites para acceder a los apoyos educativos, haciendo los procesos más ágiles, transparentes y eficientes mediante el uso del expediente digital.

Para 2026, se fortalecerán aún más los apoyos educativos impulsados por la gobernadora Tere Jiménez. Las convocatorias del programa Becas “Pasos Gigantes”, correspondientes al primer semestre del año, se darán a conocer en los primeros meses a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y del IEA.