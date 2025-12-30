Así son las Viviendas que Construye el Infonavit

Bien Ubicadas, Dignas y Accesibles

Sólo se deben cumplir tres condiciones: tener al menos seis meses de antigüedad en tu trabajo, ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes y no tener crédito con el Instituto.

El Infonavit dejó atrás las casas mal planeadas, alejadas de los centros de trabajo y sin servicios. Ahora construye hogares bien ubicados, dignos y accesibles, pensados para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos, como parte del programa Vivienda para el Bienestar que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Para tu comodidad y la de tu familia, estas viviendas ofrecen:

Espacios adecuados y bonitos: al menos 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala-comedor y baño completo.

Servicios básicos: agua potable, drenaje, electricidad y conexión con transporte público. Además, estarán ubicadas cerca de hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Áreas de convivencia comunitaria: zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento que favorecen la integración social.

Estas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, que está muy por debajo del precio de mercado, para que lo adquieras con tu crédito Infonavit.

Algunos de los beneficios que podrás obtener para ti y tu familia:

Bienestar y calidad de vida en desarrollos seguros y modernos.

Viviendas adaptadas al clima y cultura de cada región.

Construcción con normas oficiales que garantizan seguridad.

Para acceder a una de estas viviendas, debes tener al menos seis meses de antigüedad en tu trabajo y ganar entre 1 y 2 salarios mínimos al mes, así como no tener crédito hipotecario con el Instituto.

Con estas viviendas, el Infonavit reducirá el rezago habitacional derivado de la falta de oferta para quienes tienen menores ingresos e inició su entrega a partir de octubre en todo el país. Por ello, es fundamental que actualices tus datos de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección) en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o Centros de Servicio Infonavit; en estos últimos también podrás conocer la oferta de vivienda disponible en tu localidad.

Desde que la transformación llegó, el Instituto se ha fortalecido como un organismo con verdadero carácter social y humanista, reafirmando su compromiso de asegurar que las personas más vulnerables puedan ejercer su derecho a una vivienda segura, digna y bien planificada.