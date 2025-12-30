Gabinete “no le Funciona” a mi Hermano: Saúl

“Decir que Todo Está Bien Sería Engañar”

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila lanzó una crítica directa al gobierno estatal encabezado por su hermano, el gobernador David Monreal Ávila, al señalar que su gabinete “no le funciona” y que, desde hace meses, era necesario realizar cambios de fondo para corregir el rumbo de la administración.

Afirmó que sus declaraciones parten de una autocrítica y no de un afán de confrontación, pues dijo, “decir que todo está bien sería engañar”.

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que el mandatario aún tendría un margen limitado de tiempo para hacer ajustes y demostrar resultados, aunque reconoció que el periodo es cada vez más corto.

Indicó que de aquí a octubre se abre una última ventana para intentar reivindicar el ejercicio de gobierno, antes de que entre el proceso electoral y llegue a “contaminar” la dinámica política y administrativa del estado y “muchos se van a aprovechar de algunas situaciones como lo hicieron con los notarios”, soltó.

Monreal Ávila recordó que desde septiembre, previo al informe de gobierno, sugirió públicamente realizar cambios en el gabinete; sin embargo, acusó que lo único que ocurrió fueron enroques internos que no resolvieron los problemas de fondo.

En materia de proyectos estratégicos, advirtió riesgos en obras como la Presa Milpillas, al señalar la posibilidad de subejercicios por falta de ejecución oportuna de recursos.

Asimismo, enumeró pendientes en temas sensibles como el magisterio, los jubilados y el desempleo, problemas que siguen siendo observados de cerca por la ciudadanía y reflejan la falta de resultados concretos.

Finalmente, Saúl Monreal expresó dudas sobre si el gobierno estatal está en condiciones de revertir el daño acumulado, aunque dijo mantener la esperanza de que el mandatario reflexione y tome decisiones acertadas en esta etapa final.