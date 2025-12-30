Habrá Mando Policial Único y Coordinado en Todo el Estado

Y Aprueban Presupuesto de 692 mdp Para Seguridad

Por Miguel Alvarado Valle

En la Decimoprimera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública se aprobó por unanimidad la distribución del Paquete Económico 2026 en materia de seguridad, que contempla una inversión superior a los 692 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas del estado y los 58 municipios de Zacatecas.

Durante la sesión, realizada en el Palacio de Convenciones, se avaló además la implementación del Mando Policial Único y Coordinado en todo el territorio estatal, como parte de la estrategia integral de seguridad.

Asimismo, uno de los acuerdos centrales fue la homologación del salario de las y los policías municipales a un mínimo de 18 mil pesos mensuales a partir de 2026, así como el otorgamiento de seguros de vida y mejoras en las condiciones laborales.

Estas medidas buscan avanzar en la dignificación policial y atender el déficit de personal que enfrentan varios municipios, donde la cobertura se encuentra muy por debajo del estándar nacional recomendado.

En cuanto a la distribución de recursos, se informó que del total de los fondos federales en materia de seguridad, se proyecta destinar para el 2026, 57 millones 137 mil pesos del FASP, 19 millones 185 mil pesos del FOFISP y 350 millones 161 mil pesos correspondientes al 20 por ciento del FORTAMUN, recursos etiquetados específicamente para el fortalecimiento de las corporaciones municipales.

Dichos recursos se destinarán a fortalecer la formación policial, el equipamiento operativo, la modernización institucional y el apoyo directo a los municipios.

Durante la sesión también se informó sobre proyectos de infraestructura para casas de seguridad pública en municipios como Calera, Valparaíso, Ojocaliente, Jerez, Tepetongo y Concepción del Oro, así como el fortalecimiento de tecnología e inteligencia, incluyendo sistemas de comunicación, plataformas de denuncia y equipamiento especializado.

Las autoridades destacaron que la estrategia se alinea a los ejes nacionales de seguridad y reiteraron que la inversión coordinada entre Federación, estado y municipios es clave para consolidar instituciones más sólidas y garantizar condiciones de paz y desarrollo en Zacatecas.

En su intervención, el gobernador David Monreal Ávila advirtió que uno de los principales retos en materia de seguridad para Zacatecas sigue siendo el déficit de elementos policiales en los municipios, al señalar que existen demarcaciones donde apenas se cuenta con entre el cinco y el 10 por ciento del estado de fuerza recomendado a nivel nacional.

Subrayó que, en algunos casos, la carencia de policías supera el 50 por ciento, lo que limita de manera severa la capacidad de respuesta y prevención, por lo que insistió en que no puede hablarse de pacificación ni de resultados sostenidos sin corporaciones municipales suficientes y fortalecidas.

“Hay municipios más vulnerables que otros. Eso ya deben grabarlo y tomar en cuenta las recomendaciones. Por ello, estamos abriendo con franqueza la estrategia, como pudieron verlo aquí. Vamos a fortalecer las coordinaciones intermunicipales, interinstitucionales y los operativos regionales. En esto se está poniendo al servicio todo el tema de inteligencia. Les estamos hablando con conocimiento de causa; por eso es muy importante que se apliquen” concluyó.