Investigan Cómo las Tecnologías Generativas Transforman la Producción Informativa

Implica Retos, Productivos y Sociales Para el Periodismo

Entre los temas detectados destacan el debate sobre la sustitución o transformación de puestos de trabajo y el potencial de la IA para liberar a los periodistas de tareas manuales.

El avance de la inteligencia artificial ha comenzado a transformar de manera profunda los procesos informativos, abriendo nuevas oportunidades, pero también retos éticos, productivos y sociales para el periodismo. Con el propósito de comprender cómo estas tecnologías están siendo incorporadas por los medios locales, el doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desarrolla un estudio sobre los usos de las tecnologías generativas en la producción periodística de Aguascalientes.

El investigador explicó que la expansión de herramientas como ChatGPT o los sistemas de análisis automatizado de datos ha impactado de forma significativa en la manera en que se produce y se consume información. “Estamos frente a una herramienta con un gran impacto no sólo tecnológico, sino también social, económico y político. Por ello es importante revisar qué está ocurriendo con los medios en Aguascalientes y con la producción periodística, porque de eso depende en gran medida cómo la ciudadanía se informa y toma decisiones cotidianas o políticas”, señaló.

El proyecto busca identificar cómo la inteligencia artificial está modificando las rutinas periodísticas, los procesos de análisis y las dinámicas laborales dentro de los medios locales. De acuerdo con el investigador, el fenómeno plantea interrogantes éticas, productivas y políticas: desde la confiabilidad de los algoritmos y la supervisión humana, hasta el impacto de estas herramientas en los empleos y en la generación de desinformación o contenidos falsos.

En la fase actual de la investigación, se realiza una revisión de bibliografía y estudios internacionales sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo, con el fin de analizar tendencias globales y establecer un punto de comparación con la realidad local. Entre los temas detectados destacan el debate sobre la sustitución o transformación de puestos de trabajo y el potencial de la IA para liberar a los periodistas de tareas manuales, permitiéndoles concentrarse en la interpretación y el análisis de los datos.

Otro aspecto clave es la formación universitaria de los nuevos periodistas, ya que, como señaló el académico, las herramientas generativas abren la posibilidad de desarrollar nuevas competencias en el manejo y análisis de grandes volúmenes de información, dando paso a prácticas emergentes como el periodismo de datos.

El doctor De León subrayó que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que potencie la labor humana y no como un sustituto del juicio y la ética profesional. “Estas tecnologías pueden ofrecer una primera versión de los reportes o textos, pero son las personas quienes deben revisar, valorar y darles significado”. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudarnos a avanzar, siempre que mantengamos una ética a toda prueba.

El estudio también se desarrolla en colaboración con la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, en la que participan académicos de diversas instituciones. A través de esta red, los investigadores dialogan con organismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos para identificar desafíos actuales, incluidos los relacionados con delitos cibernéticos y el uso indebido de la inteligencia artificial.

El doctor Salvador destacó que esta línea de estudio no sólo aporta al conocimiento académico, sino que contribuye al fortalecimiento de un periodismo más ético, crítico y cercano a la sociedad. “En todos los ámbitos hay un área de oportunidad para analizar cómo se está incorporando esta herramienta. El periodismo es sólo uno de ellos”.

Finalmente, invitó a reflexionar cómo la inteligencia artificial está transformando los espacios en los que convivimos.