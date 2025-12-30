Presente Miguel Varela en la Coordinación y Acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Zacatecas, Zac.- En un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la paz y la estabilidad económica del municipio, el alcalde de la capital, Miguel Varela, participó activamente en la Decimoprimera Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal subrayó la importancia de la apertura institucional, señalando que, a diferencia de ejercicios anteriores, en esta ocasión sí fue convocado para integrar las mesas de trabajo donde se definen las estrategias prioritarias para la entidad y en su caso, para el municipio.

Uno de los ejes centrales de la sesión fue la discusión sobre la homologación salarial para los elementos de seguridad pública. Al respecto, el alcalde Varela destacó que dignificar la labor de los policías es fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias capitalinas.

Asimismo, la jornada incluyó la Reunión Plenaria de Finanzas, un espacio que clave para establecer los acuerdos que regirán el Presupuesto 2026.

Durante el evento, el gobernador David Monreal Ávila reconoció que tanto el municipio de Zacatecas como el de Guadalupe han trabajado en total apego a los lineamientos federales. Este respaldo valida el esfuerzo de la administración capitalina por mantener una estrategia de seguridad alineada con las políticas nacionales.

Respecto al distanciamiento institucional que ha marcado la relación con el Ejecutivo Estatal durante el presente año, Miguel Varela fue enfático en la necesidad de priorizar el bienestar ciudadano por encima de las agendas políticas.

“Espero que podamos tener la altura de miras necesaria para trabajar en equipo, sin distingos de colores ni de partidos. Lo que las familias capitalinas esperan de nosotros son resultados, y eso sólo se logra mediante una coordinación real y respetuosa”, afirmó el edil.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo con el Estado y la Federación para consolidar el desarrollo de la capital.