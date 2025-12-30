Presupuesto Para la Fiscalía en 2026 Será de Casi $900 Millones: Camacho

Se Reforzarán Salarios, Infraestructura y Equipamiento, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), informó que para el ejercicio fiscal 2026 se contempla un fortalecimiento presupuestal significativo que permitirá mejorar la capacidad operativa de la institución y atender de manera más eficiente las tareas de procuración de justicia y seguridad pública en la entidad.

De acuerdo con el fiscal, el presupuesto autorizado para 2026 asciende a casi 900 millones de pesos, cifra superior a los 838 millones de pesos aprobados para 2025.

Este incremento, explicó, permitirá reforzar principalmente el Capítulo mil, correspondiente al pago de salarios, así como recursos para infraestructura y equipamiento, áreas consideradas prioritarias para el correcto funcionamiento de la fiscalía.

Camacho Osnaya señaló que este ajuste presupuestal va en concordancia con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que establecen el fortalecimiento progresivo de las fiscalías del país hasta en un 30 por ciento en materia de investigación, con una meta planteada hacia el año 2030.

En este sentido, subrayó que Zacatecas avanza de manera proporcional y alineada a la estrategia nacional.

Añadió que ya se han sostenido pláticas con el Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador David Monreal Ávila, para concretar un esquema de fortalecimiento especial para la fiscalía.

Destacó que dicho respaldo resulta indispensable para dotar de mejores condiciones materiales y de equipo de trabajo a todo el personal, lo que impactará directamente en la eficiencia de las investigaciones.

En cuanto al cierre del ejercicio 2025, el fiscal destacó avances históricos en el abatimiento del rezago de carpetas de investigación.

Señaló que tan sólo en el último mes se lograron concluir alrededor de seis mil carpetas, mientras que a lo largo del año se judicializaron más de ocho mil 200, una cifra sin precedentes en la historia de la Fiscalía.

Finalmente, Camacho Osnaya resaltó que durante 2025 se está a punto de alcanzar las cuatro mil vinculaciones a proceso en un solo año, además de registrar un incremento histórico en detenciones, judicializaciones, vinculaciones y sentencias, derivadas del trabajo coordinado con otras autoridades.