Aurora Jiménez Impulsa la Rehabilitación en el DIF Estatal con Nuevo Equipo de Vanguardia

Entrega Nuevo Equipo Médico

Los nuevos equipos entregados incluyen dispositivos para la valoración de trastornos como TDAH y el espectro autista, kits de estimulación sensorial, mancuernas acuáticas, chalecos salvavidas infantiles, equipos de presoterapia, tecarterapia, láser frío y cicloergómetros, entre otros

El centro de rehabilitación es uno de los más importantes del estado, apoyando a personas sin recursos y a derechohabientes de seguridad social

La población que necesite rehabilitación puede acudir a la Dirección de Servicios Médicos en avenida Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura, o llamar al 449 910 25 85, extensión 1140

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entregó nuevo equipo médico para mejorar la atención en los servicios de rehabilitación física, ofreciendo terapias especializadas a pacientes con discapacidad temporal o permanente y contribuyendo a su calidad de vida.

Este año, la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal ha brindado más de 700,000 sesiones de rehabilitación, reafirmando el compromiso de la institución con quienes más lo necesitan. “Las personas con discapacidad ocupan un lugar prioritario; por ello, reforzamos este servicio con tecnología moderna y equipos de última generación”, destacó Jiménez.

Los nuevos equipos entregados incluyen dispositivos para la valoración de trastornos como TDAH y el espectro autista, kits de estimulación sensorial, ejercitadores de mano, brincolines con agarre, estabilizadores de equilibrio, mancuernas acuáticas, chalecos salvavidas infantiles, equipos de presoterapia, tecarterapia, láser frío y cicloergómetros, entre otros.

Jiménez Esquivel resaltó que los terapeutas físicos del DIF Estatal están altamente capacitados, garantizando atención profesional y calidez humana. Este centro de rehabilitación es uno de los más importantes del estado y representa un servicio accesible para cualquier paciente que lo requiera.

Finalmente, invitó a quienes necesiten servicios de rehabilitación a acudir a la Dirección de Servicios Médicos, ubicada en avenida Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento. Agricultura. Para más información, pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 1140.