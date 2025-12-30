En Aguascalientes se Impulsa a Emprendedores Para Iniciar y Hacer Crecer sus Negocios

Servicios sin Costo

Este año se atendieron más de cuatro mil 175 solicitudes de apoyo, principalmente de registro de marca, código de barras, uso de suelo, entre otros.

Con acompañamiento, les ayudamos a incrementar su competitividad e impulsar su crecimiento: Esaú Garza de Vega.

Para más información sobre estos servicios, comunicarse al 449 910 26 11 extensión 4841.

En Aguascalientes, el impulso a los emprendedores va desde el primer paso hasta el crecimiento de sus negocios. Durante este año, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) brindó de manera gratuita más de cuatro mil 175 apoyos y asesorías a empresarios y emprendedores, facilitando la creación, formalización y fortalecimiento de sus proyectos productivos.

Entre los servicios más solicitados se encuentran el registro de marca, código de barras, uso de suelo, permiso ambiental, licencia de funcionamiento y trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), herramientas clave para que los negocios operen de manera legal y ordenada.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, explicó que, a través del Centro de Desarrollo Económico del Estado (CEDEE), se ofrecen estos servicios sin costo, con el objetivo de que las y los emprendedores incrementen su competitividad y tengan mayores oportunidades de éxito.

Además, como parte del acompañamiento para hacer crecer los negocios, desde la Dirección de Competitividad e Innovación se realizaron 235 consultorías especializadas en áreas como planeación estratégica, comercialización, finanzas, marketing y estrategia digital, liderazgo y contabilidad, entre otras, brindando atención personalizada de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

Finalmente, Garza de Vega invitó a quienes deseen recibir asesoría a acudir a las oficinas de la Sedecyt, ubicadas en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, en la colonia Ferronales, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o a comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 4841.