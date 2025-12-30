Habrá Operativo Especial de Seguridad en Aguascalientes Para Recibir el Año Nuevo

Con el propósito de que las familias de Aguascalientes celebren el Año Nuevo en un ambiente de paz y tranquilidad, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantendrán un operativo especial de seguridad en todo el estado durante los festejos de fin de año.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que este operativo se realiza en coordinación con las Policías Municipales bajo el esquema de Mando Coordinado, así como con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir delitos, evitar conductas antisociales y proteger la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.

Detalló que, la noche del miércoles 31 de diciembre, se reforzará la presencia policial en los 11 municipios, con recorridos preventivos y disuasivos en zonas de alta afluencia de personas, áreas comerciales y puntos estratégicos.

La vigilancia se intensificará en los límites con los estados de Jalisco y Zacatecas mediante el Operativo “Gigante de Acero”, además de las cinco Puertas de Seguridad, donde se registra un mayor flujo de visitantes durante esta temporada.

Martínez Romo destacó que estas acciones buscan dar mayor tranquilidad a las familias y garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Asimismo, subrayó que la presencia constante de policías y personal militar en comunidades, poblados y rancherías fortalece la prevención del delito.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y confianza, asegurando que las autoridades trabajan de manera permanente para cuidar a la población en una de las fechas más importantes del año.