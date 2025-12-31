Gaijin INC: Propuesta Estudiantil que Busca Transformar la Experiencia de los Estudiantes Foráneos

Plataforma Elaborada por Estudiantes de Administración Financiera

La plataforma también brindará información útil sobre la ciudad, testimonios, preguntas frecuentes y soporte directo para acompañar a los estudiantes en su proceso de adaptación.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes impulsa proyectos innovadores con impacto social a través del trabajo de sus estudiantes. Un ejemplo de ello es Gaijin INC, iniciativa desarrollada por alumnos de quinto semestre de la carrera de Administración Financiera, que buscará transformar la experiencia de los estudiantes foráneos al ofrecer soluciones integrales de alojamiento, transporte y alimentación mediante una plataforma digital confiable y segura.

El proyecto nace de la preocupación de los jóvenes por las dificultades que enfrentan muchos compañeros al mudarse al estado para continuar con sus estudios. “Nuestro proyecto está enfocado en alumnos foráneos que buscan estudiar en una nueva ciudad y principalmente apoyaremos a resolver sus problemas de alojamiento, comida y transporte”, explicó Misael Sánchez, integrante del equipo. Agregó que la idea surgió al observar que, aun dentro del propio salón de clases, varios estudiantes enfrentan costos elevados, falta de información y pocos apoyos para establecerse en la ciudad.

Una vez concretado, Gaijin INC ofrecerá dos planes de servicio: uno básico, que incluye hospedaje y comida; y uno estándar, que suma transporte. A través de la app o sitio web, los usuarios podrán registrarse, seleccionar un plan y acceder a proveedores previamente validados por el equipo, con la intención de garantizar seguridad, confiabilidad y precios accesibles. La plataforma también brindará información útil sobre la ciudad, testimonios, preguntas frecuentes y soporte directo para acompañar a los estudiantes en su proceso de adaptación.

Para los integrantes del proyecto, Edgar David González, Diego Peña, Gerardo Yahel Márquez, Alejandro Rico, Moisés Adrián y Eli Misael Sánchez, este servicio representa una oportunidad para reducir el estrés y el tiempo que requieren los estudiantes foráneos al buscar alojamiento, comida o transporte por separado. Entre sus planes se encuentra la generación de convenios con arrendadores y prestadores de servicios, así como la posibilidad de que estudiantes con vehículo propio puedan apoyar a otros compañeros con rutas económicas y organizadas.

Actualmente, Gaijin INC se encuentra en proceso de desarrollo y su lanzamiento inicial está previsto para Aguascalientes, con una visión de expansión hacia ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí y otras del Bajío. Su objetivo a largo plazo es consolidarse como una empresa mexicana líder en servicios de intermediación que permita a los estudiantes enfocarse plenamente en su desarrollo académico.

El proyecto destaca por su enfoque social y su capacidad para responder a una necesidad real dentro de la comunidad estudiantil, reafirmando el compromiso de la UAA con la formación de profesionales sensibles a su entorno y capaces de proponer soluciones innovadoras que mejoren la vida de las y los jóvenes del país.